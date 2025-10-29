ВАКС продовжив строк дії обов’язків щодо колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Ексчиновницю МСЕК підозрюють у відмиванні коштів, незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків щодо колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. Про це інформує ВАКС.

Так, слідчий суддя Антикорсуду продовжила екскерівниці Хмельницької МСЕК строк дії таких обов’язків:

не залишати межі Хмельницької та Тернопільської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Як відомо, екскерівницю Хмельницької МСЕК підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі), ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації), ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.

Додамо, що НАБУ і САП завершило розслідувати справу екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі: замість СІЗО – застава у 20 млн гривень.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

