ВАКС продлил срок действия обязанностей в отношении бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей в отношении бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы. Об этом информирует ВАКС.

Так, следственный судья Антикорсуда продлил эксруководительнице Хмельницкой МСЭК срок действия следующих обязанностей:

не покидать пределы Хмельницкой и Тернопольской областей без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства;

сдать в уполномоченный орган свой заграничный паспорт, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Как известно, эксруководительницу Хмельницкой МСЭК подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере), ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации), ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК Украины.

Добавим, что НАБУ и САП завершили расследование дела бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее семьи.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВАКС изменил меру пресечения для экс-главы МСЭК Хмельниччины Татьяны Крупы: вместо СИЗО — залог в 20 млн гривен.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

