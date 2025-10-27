НАБУ и САП завершили расследование дела экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее семьи

Татьяну Крупу и членов ее семьи подозревают в незаконном обогащении, недостоверном декларировании и легализации средств.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению бывшей главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), экс-депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы, ее мужа Владимира и сына Александра в незаконном обогащении, недостоверном декларировании и отмывании средств.

Как сообщает НАБУ, руководитель КНЗ «Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы», которая одновременно является депутатом облсовета, в 2020–2024 годах незаконно обогатилась примерно на 160 миллионов гривен, привлекая к схеме своего мужа и сына.

«Часть средств она легализовала через фиктивную продажу недвижимости, после чего — при содействии мужа — вывезла за границу и разместила на счетах в зарубежных банках», — сообщили в НАБУ.

В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами следствия, после чего дело будет направлено в суд.

Квалификация: ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВАКС изменил меру пресечения для экс-главы МСЭК Хмельниччины Татьяны Крупы: вместо СИЗО — залог в 20 млн гривен.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.