НАБУ и САП завершили расследование дела экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее семьи

13:00, 27 октября 2025
Татьяну Крупу и членов ее семьи подозревают в незаконном обогащении, недостоверном декларировании и легализации средств.
Фото: tsn.ua
НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению бывшей главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), экс-депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы, ее мужа Владимира и сына Александра в незаконном обогащении, недостоверном декларировании и отмывании средств.

Как сообщает НАБУ, руководитель КНЗ «Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы», которая одновременно является депутатом облсовета, в 2020–2024 годах незаконно обогатилась примерно на 160 миллионов гривен, привлекая к схеме своего мужа и сына.

«Часть средств она легализовала через фиктивную продажу недвижимости, после чего — при содействии мужа — вывезла за границу и разместила на счетах в зарубежных банках», — сообщили в НАБУ.

В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами следствия, после чего дело будет направлено в суд.

Квалификация: ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВАКС изменил меру пресечения для экс-главы МСЭК Хмельниччины Татьяны Крупы: вместо СИЗО — залог в 20 млн гривен.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

