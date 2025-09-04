ВАКС изменил меру пресечения эксглаве МСЭК Хмельниччины: вместо СИЗО – залог в 20 млн гривен

Содержание под стражей суд заменил на залог в размере 20 млн гривен.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 4 сентября частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продлении меры пресечения для бывшей руководительницы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы.

Содержание под стражей суд заменил на залог в размере 20 млн грн.

В ВАКС напомнили, что согласно ч. 3 ст. 197 УПК максимальный срок пребывания подозреваемого под стражей во время досудебного расследования по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях составляет 12 месяцев. В настоящее время Крупа провела в СИЗО уже 11 месяцев.

Кроме залога, суд обязал подозреваемую до 4 ноября 2025 года:

• не покидать пределы г. Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

• не контактировать с работниками и бывшими сотрудниками Хмельницкого областного центра МСЭ, а также с лицами, проходившими там экспертизу;

• сообщать об изменении места жительства;

• сдать загранпаспорт и другие документы для выезда за пределы Украины;

• носить электронный браслет.

Контролировать выполнение этих обязанностей поручено детективам НАБУ.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

