ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини: замість СІЗО – застава у 20 млн гривень

15:04, 4 вересня 2025
Тримання під вартою суд замінив на заставу у розмірі 20 млн гривень.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 4 вересня частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, щодо продовження запобіжного заходу для колишньої очільниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи.

Тримання під вартою суд замінив на заставу у розмірі 20 млн грн.

У ВАКС нагадали, що згідно з ч. 3 ст. 197 КПК максимальний строк перебування підозрюваного під вартою під час досудового розслідування у справах щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить 12 місяців. Наразі Крупа провела в СІЗО вже 11 місяців.

Крім застави, суд зобов’язав підозрювану до 4 листопада 2025 року:

  • не залишати межі м. Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
  • не контактувати з працівниками та колишніми співробітниками Хмельницького обласного центру МСЕ, а також із особами, які проходили там експертизу;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • здати закордонний паспорт та інші документи для виїзду за межі України;
  • носити електронний браслет.

Контролювати виконання цих обов’язків доручено детективам НАБУ.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

