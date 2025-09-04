ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини: замість СІЗО – застава у 20 млн гривень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 4 вересня частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, щодо продовження запобіжного заходу для колишньої очільниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи.
Тримання під вартою суд замінив на заставу у розмірі 20 млн грн.
У ВАКС нагадали, що згідно з ч. 3 ст. 197 КПК максимальний строк перебування підозрюваного під вартою під час досудового розслідування у справах щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить 12 місяців. Наразі Крупа провела в СІЗО вже 11 місяців.
Крім застави, суд зобов’язав підозрювану до 4 листопада 2025 року:
Контролювати виконання цих обов’язків доручено детективам НАБУ.
Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.
У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.
