КСУ розглянув скаргу щодо нарахування пені під час судового оскарження штрафів АМКУ

КСУ розглянув скаргу компанії «Євро Смарт Пауер» щодо нарахування пені під час судових спорів із АМКУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший сенат Конституційного Суду України 29 жовтня у формі письмового провадження розглянув справу за конституційною скаргою ТОВ «Євро Смарт Пауер».

Як повідомляє пресслужба КСУ, під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олександр Петришин виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника. Він поінформував, що Товариство звернулося до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України перше речення абзацу першого, абзаців третього, четвертого, п’ятого частини п’ятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210–III зі змінами.

Відповідно до частини п’ятої статті 56 Закону:

«за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу» (перше речення абзацу першого);

«нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом: справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу; відповідного рішення (постанови) господарського суду» (абзаци третій, четвертий, п’ятий).

На переконання Товариства, положення частини п’ятої статті 56 Закону «суперечать принципу верховенства права в аспекті ідеології справедливості права, принципу індивідуалізації юридичної відповідальності» та «порушують право на судовий захист, а також право власності, оскільки встановлюють непропорційне втручання у майнові права».

За результатами аналізу конституційної скарги та доданих до неї матеріалів убачається таке.

Товариство, не погоджуючись із рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) про застосування до нього штрафу в розмірі 3 269 684 грн за порушення антимонопольного законодавства, звернулося із позовними вимогами до судів системи судоустрою. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позовних вимог. Відразу після винесення остаточного рішення Товариство сплатило штраф у повному розмірі, а також на виконання постанови касаційного суду у справі, позивачем якої був АМКУ, Товариство сплатило нараховану пеню в тому ж розмірі, що і штраф.

У конституційній скарзі Товариство зазначає, що відповідно до роз’яснень Верховного Суду щодо застосування приписів частини п’ятої статті 56 Закону, стягнення пені за прострочення сплати штрафу зупиняється лише на той період часу, протягом якого фактично здійснювався зазначений розгляд чи перегляд (у суді першої інстанції – від дня порушення провадження у справі до дня прийняття рішення в ній; у судах апеляційної та касаційної інстанції – від дня прийняття апеляційної чи касаційної скарги до дня прийняття постанови), і у цей період не включається час знаходження матеріалів справи у суді, коли розгляд чи перегляд справи не здійснювалися.

З огляду на вказані роз’яснення суду, Товариство висловлює думку, що оспорювані приписи Закону є такими, що не відповідають принципу верховенства права та ідеології справедливості.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.