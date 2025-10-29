Практика судов
КСУ рассмотрел жалобу по вопросу начисления пени во время судебного обжалования штрафов АМКУ

16:23, 29 октября 2025
КСУ рассмотрел жалобу компании «Евро Смарт Пауэр» о начислении пени во время судебных споров по АМКУ.
КСУ рассмотрел жалобу по вопросу начисления пени во время судебного обжалования штрафов АМКУ
Первый сенат Конституционного Суда Украины 29 октября в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе ООО «Евро Смарт Пауэр».

Как сообщает пресс-служба КСУ, во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Петришин изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя. Он сообщил, что Общество обратилось в

Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины первое предложение абзаца первого, а также абзацы третий, четвертый и пятый части пятой статьи 56 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» от 11 января 2001 года № 2210–III с изменениями.

Согласно части пятой статьи 56 Закона:

• «за каждый день просрочки уплаты штрафа взимается пеня в размере полутора процентов от суммы штрафа» (первое предложение абзаца первого);
• «начисление пени приостанавливается на время рассмотрения или пересмотра хозяйственным судом: дела о признании недействительным решения органа Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа; соответствующего решения (постановления) хозяйственного суда» (абзацы третий, четвертый, пятый).

По убеждению Общества, положения части пятой статьи 56 Закона «противоречат принципу верховенства права в аспекте идеологии справедливости права, принципу индивидуализации юридической ответственности» и «нарушают право на судебную защиту, а также право собственности, поскольку устанавливают непропорциональное вмешательство в имущественные права».

По результатам анализа конституционной жалобы и приложенных материалов установлено следующее.

Общество, не согласившись с решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о применении к нему штрафа в размере 3 269 684 грн за нарушение антимонопольного законодательства, обратилось с исковыми требованиями в суды системы правосудия. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Сразу после вынесения окончательного решения Общество уплатило штраф в полном размере, а также во исполнение постановления кассационного суда по делу, истцом в котором выступал АМКУ, оплатило начисленную пеню в том же размере, что и штраф.

В конституционной жалобе Общество указывает, что согласно разъяснениям Верховного Суда относительно применения положений части пятой статьи 56 Закона, взыскание пени за просрочку уплаты штрафа приостанавливается только на тот период времени, в течение которого фактически осуществлялось рассмотрение или пересмотр дела (в суде первой инстанции — с дня открытия производства по делу до дня вынесения решения; в судах апелляционной и кассационной инстанций — с дня принятия апелляционной или кассационной жалобы до дня вынесения постановления), и этот период не включает время нахождения материалов дела в суде, когда рассмотрение или пересмотр не проводились.

Учитывая указанные разъяснения суда, Общество выражает мнение, что оспариваемые положения Закона не соответствуют принципу верховенства права и идеологии справедливости.
Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

КСУ АМКУ

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

