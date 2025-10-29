Практика судів
Платформа Cameo заявила, що OpenAI «вкрала» її ім’я — справа вже в суді

17:18, 29 жовтня 2025
Компанія звинувачує OpenAI у незаконному використанні бренду «Cameo» у своєму відеододатку Sora, що, за її словами, вводить користувачів в оману та шкодить репутації сервісу.
Платформа Cameo, яка дозволяє користувачам замовляти персоналізовані відео від знаменитостей, подала позов проти OpenAI. Компанія звинувачує розробника штучного інтелекту в тому, що нова функція «cameo» у відеододатку Sora вводить користувачів в оману та порушує права на бренд Cameo. Про це повідомляє Courthouse News.

Суть позову

У позові, поданому до федерального суду Північного округу Каліфорнії, Cameo заявляє, що OpenAI «свідомо використала відому та зареєстровану торгову марку, ігноруючи правові норми та ризик плутанини серед споживачів».

Cameo вимагає, щоб суд заборонив OpenAI використовувати слова «cameo» або «cameos» у своїх продуктах, а також присудив компенсацію (сума не розголошується).

У чому конфлікт

Cameo була заснована у 2017 році та швидко здобула популярність завдяки можливості купувати відеопривітання від зірок. Натомість у вересні цього року OpenAI представила нову версію Sora, яка дозволяє створювати персоналізовані відео з віртуальними образами людей — функцію, що отримала назву «cameo».

Після запуску цієї функції деякі знаменитості, зокрема зірка шоу Shark Tank Марк Кьюбан, оголосили, що їхні «Cameos відкриті» в Sora.

Cameo вважає, що OpenAI навмисно використовує їхню торгову марку, щоб напряму конкурувати.

«Тепер користувачі, які хочуть отримати персоналізоване відео від знаменитості, мають два варіанти — замовити справжнє відео через сервіс Cameo або створити реалістичний штучний аналог у Sora», — йдеться в позові.

Реакція сторін

Співзасновник і генеральний директор Cameo Стівен Галаніс повідомив, що компанія намагалася владнати ситуацію «мирно», але OpenAI «відмовилася» припинити використання назви.

«Щоб захистити наших фанів, таланти та репутацію платформи, ми змушені були вдатися до суду», — зазначив Галаніс.

У відповідь представник OpenAI заявив, що компанія «вивчає позов», але «не погоджується з тим, що хтось може претендувати на виключне право володіння словом «cameo».

