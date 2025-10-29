Практика судов
Платформа Cameo заявила, что OpenAI «украла» ее имя — дело уже в суде

17:18, 29 октября 2025
Компания обвиняет OpenAI в незаконном использовании бренда «Cameo» в своем видеоприложении Sora, что, по ее словам, вводит пользователей в заблуждение и наносит ущерб репутации сервиса.
Платформа Cameo, которая позволяет пользователям заказывать персонализированные видео от знаменитостей, подала иск против OpenAI. Компания обвиняет разработчика искусственного интеллекта в том, что новая функция «cameo» в видеоприложении Sora вводит пользователей в заблуждение и нарушает права на бренд Cameo. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть иска

В иске, поданном в федеральный суд Северного округа Калифорнии, Cameo утверждает, что OpenAI «сознательно использовала известный и зарегистрированный товарный знак, игнорируя правовые нормы и риск путаницы среди потребителей».

Cameo требует, чтобы суд запретил OpenAI использовать слова «cameo» или «cameos» в своих продуктах, а также присудил компенсацию (сумма не разглашается).

В чем конфликт

Cameo была основана в 2017 году и быстро получила популярность благодаря возможности покупать видео-поздравления от звезд. В то же время, в сентябре этого года OpenAI представила новую версию Sora, которая позволяет создавать персонализированные видео с виртуальными образами людей — функцию, получившую название «cameo».

После запуска этой функции некоторые знаменитости, включая звезду шоу Shark Tank Марка Кьюбана, объявили, что их «Cameos открыты» в Sora.

Cameo считает, что OpenAI намеренно использует их товарный знак, чтобы напрямую конкурировать.

«Теперь пользователи, которые хотят получить персонализированное видео от знаменитости, имеют два варианта — заказать настоящее видео через сервис Cameo или создать реалистичный искусственный аналог в Sora», — говорится в иске.

Реакция сторон

Сооснователь и генеральный директор Cameo Стивен Галанис сообщил, что компания пыталась урегулировать ситуацию «мирно», но OpenAI «отказалась» прекратить использование названия.

«Чтобы защитить наших фанатов, талантов и репутацию платформы, мы были вынуждены обратиться в суд», — отметил Галанис.

В ответ представитель OpenAI заявил, что компания «изучает иск», но «не согласна с тем, что кто-либо может претендовать на исключительное право владения словом «cameo».

