ВККС рекомендує відрядити трьох суддів до інших судів

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження трьох суддів строком на один рік.

В засіданні Першої та Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів 29 жовтня розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомили у ВККС.

У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Мар’їнського районного суду Донецької області Шкарлат Яни Юріївни до Київського районного суду міста Одеси.

У зв’язку із надмірним рівнем судового навантаження у суді до Вищої ради правосуддя Комісія внесе подання з рекомендацією про відрядження до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області судді Торецького міського суду Донецької області Островерхової Анжеліки Вячеславівни строком на один рік.

Також Комісія вирішила внести подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Лиманського міського суду Донецької області Сердюк Наталії Володимирівни до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області та одночасне її відрядження до Солом’янського районного суду міста Києва строком на один рік.

