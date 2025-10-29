ВККС рекомендует командировать трех судей в другие суды

Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании трех судей сроком на один год.

На заседании Первой и Второй палат Высшей квалификационной комиссии судей 29 октября было рассмотрено вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщили в ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Марьинского районного суда Донецкой области Шкарлат Яны Юрьевны в Киевский районный суд города Одессы.

В связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки в суде Комиссия внесет в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании в Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области судьи Торецкого городского суда Донецкой области Островерховой Анжелики Вячеславовны сроком на один год.

Также Комиссия решила внести представление с рекомендацией о досрочном завершении командировки судьи Лиманского городского суда Донецкой области Сердюк Натальи Владимировны в Александриевский городско-районный суд Кировоградской области и одновременном ее командировании в Соломенский районный суд города Киева сроком на один год.

