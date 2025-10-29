Чи правомірно звільняти працівника через конфлікт інтересів: позиція Верховного Суду

Верховний Суд роз’яснив, у яких випадках конфлікт інтересів може бути законною підставою для звільнення працівника.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду висловився щодо правомірності звільнення працівника у зв’язку з конфліктом інтересів.

У справі щодо оскарження звільнення директора одного з ліцеїв Верховний Суд сформував ключову правову позицію: звільнення працівника на підставі конфлікту інтересів є допустимим лише за умови, що такий конфлікт має постійний характер і не може бути врегульований іншим способом. Суд скасував постанову апеляційної інстанції та залишив у силі рішення місцевого суду про поновлення працівника на посаді.

Обставини справи

У жовтні 2023 року позивач звернувся до суду з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ про звільнення з посади директора ліцею, поновити його на посаді, а також стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу і витрати на правничу допомогу.

У наказі № 148/К від 15 вересня 2023 року, яким позивача було звільнено з посади з 18 вересня 2023 року на підставі п. 4‑1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, мотивом звільнення вказано наявний у працівника конфлікт інтересів.

Позивач заперечив, що конкретна підстава конфлікту не була вказана, лист‑подання прокуратури не містив вимоги звільнення, службове розслідування не окреслило, коли й який конфлікт мав місце, а також наголосив, що шлюб із працівницею, яка була підпорядкована, було розірвано ще 30 листопада 2021 року, задовго до наказу про звільнення.

Позиція судів

Суд першої інстанції вирішив позов частково задовольнити: визнано наказ незаконним, позивача поновлено на посаді з 18 вересня 2023 року, стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу та компенсацію витрат на професійну правничу допомогу. Мотивуванням стало те, що наказ не містив чіткого обґрунтування наявності постійного конфлікту інтересів, який не міг бути врегульований іншим способом.

Апеляційний суд, навпаки, постановою від 28 січня 2025 року скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову, мотивувавши рішення тим, що потенційний конфлікт інтересів мав постійний характер, роботодавець запропонував переведення на іншу посаду (заступника директора), але позивач не погодився, тож звільнення було законним.

Висновки Верховного Суду

У розгляді касаційної скарги Верховний Суд звернув увагу, що згідно з ч. 1 ст. 413 ЦПК України суд касаційної інстанції має право скасувати рішення апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції, якщо встановить помилку в застосуванні норм матеріального права. Суд звернув увагу на те, що в справі встановлено: факт розірвання шлюбу між позивачем та працівницею, яка була під його підпорядкуванням, датується 30 листопада 2021 року — тобто задовго до наказу про звільнення. Це дає підстави вважати, що на момент звільнення реальний чи потенційний конфлікт інтересів не існував.

Відповідно до положень ст. 25‑1 КЗпП України, роботодавцю дозволено запроваджувати обмеження щодо спільної роботи близьких осіб лише за умови, що вони підпорядковані один одному. Згідно з п. 4‑1 ст. 41 КЗпП України, трудовий договір з працівником може бути розірваний, зокрема, у разі наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований іншим способом (крім звільнення).

Суд першої інстанції правильно зазначив, що наказ про звільнення мав би містити чітке обґрунтування, коли, як і через які дії виявлено конфлікт інтересів, чому він має постійний характер та не може бути врегульований іншими способами, передбаченими законом. В даній справі таких обґрунтувань не було.

Суд апеляційної інстанції помилково вважав, що потенційний конфлікт мав постійний характер та що переведення — запропонована альтернативна міра — було ним відхилено, але при цьому не з’ясовано, чи справді на момент звільнення існував конфлікт інтересів, чи він мав постійний характер та чи не міг бути врегульований іншим способом.

Верховний Суд дійшов висновку, що звільнення не було законним. Отже, касаційну скаргу задоволено, постанову апеляційного суду скасовано, рішення суду першої інстанції залишено в силі.

Детально ознайомитись з позицією Верховного Суду у справі №346/5929/23 можна за посиланням.

