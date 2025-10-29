Правомерно ли увольнять работника из-за конфликта интересов: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разъяснил, в каких случаях конфликт интересов может служить законным основанием для увольнения работника.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда высказался относительно правомерности увольнения работника в связи с конфликтом интересов.

В деле об обжаловании увольнения директора одного из лицеев Верховный Суд сформировал ключевую правовую позицию: увольнение работника на основании конфликта интересов допустимо лишь при условии, что такой конфликт имеет постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом. Суд отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение местного суда о восстановлении работника в должности.

Обстоятельства дела

В октябре 2023 года истец обратился в суд с требованием признать незаконным и отменить приказ об увольнении с должности директора лицея, восстановить его в должности, а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и расходы на правовую помощь.

В приказе № 148/К от 15 сентября 2023 года, согласно которому истец был уволен с должности с 18 сентября 2023 года на основании п. 4‑1 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины, мотивом увольнения указано наличие у работника конфликта интересов.

Истец возразил, что конкретное основание конфликта указано не было, представление прокуратуры не содержало требования об увольнении, служебное расследование не определило, когда и какой именно конфликт имел место, а также подчеркнул, что брак с подчинённой сотрудницей был расторгнут ещё 30 ноября 2021 года, то есть задолго до приказа об увольнении.

Позиция судов

Суд первой инстанции решил частично удовлетворить иск: признал приказ незаконным, восстановил истца в должности с 18 сентября 2023 года, взыскал средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию расходов на профессиональную правовую помощь. Основанием стало то, что приказ не содержал чёткого обоснования наличия постоянного конфликта интересов, который не мог быть урегулирован иным способом.

Апелляционный суд, напротив, постановлением от 28 января 2025 года отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, мотивировав решение тем, что потенциальный конфликт интересов имел постоянный характер, работодатель предложил перевод на другую должность (заместителя директора), но истец не согласился, поэтому увольнение было законным.

Выводы Верховного Суда

При рассмотрении кассационной жалобы Верховный Суд отметил, что согласно ч. 1 ст. 413 ГПК Украины суд кассационной инстанции имеет право отменить решение апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции, если установит ошибку в применении норм материального права. Суд обратил внимание на то, что в деле установлено: факт расторжения брака между истцом и сотрудницей, которая находилась у него в подчинении, датируется 30 ноября 2021 года — то есть задолго до приказа об увольнении. Это даёт основания считать, что на момент увольнения реального или потенциального конфликта интересов не существовало.

В соответствии с положениями ст. 25‑1 КЗоТ Украины, работодателю разрешается устанавливать ограничения на совместную работу близких лиц лишь при условии, что они находятся в подчинении друг у друга. Согласно п. 4‑1 ст. 41 КЗоТ Украины, трудовой договор с работником может быть расторгнут, в частности, в случае наличия у него реального или потенциального конфликта интересов, который имеет постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом (кроме увольнения).

Суд первой инстанции правильно указал, что приказ об увольнении должен содержать чёткое обоснование — когда, как и какими действиями выявлен конфликт интересов, почему он имеет постоянный характер и не может быть урегулирован иными способами, предусмотренными законом. В данном деле таких обоснований не было.

Суд апелляционной инстанции ошибочно счёл, что потенциальный конфликт имел постоянный характер и что перевод — предложенная альтернативная мера — был отклонён, но при этом не выяснил, существовал ли на момент увольнения конфликт интересов, имел ли он постоянный характер и мог ли быть урегулирован иным способом.

Верховный Суд пришёл к выводу, что увольнение не было законным. Следовательно, кассационная жалоба удовлетворена, постановление апелляционного суда отменено, а решение суда первой инстанции оставлено в силе.

