Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Правомерно ли увольнять работника из-за конфликта интересов: позиция Верховного Суда

18:47, 29 октября 2025
Верховный Суд разъяснил, в каких случаях конфликт интересов может служить законным основанием для увольнения работника.
Правомерно ли увольнять работника из-за конфликта интересов: позиция Верховного Суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда высказался относительно правомерности увольнения работника в связи с конфликтом интересов.

В деле об обжаловании увольнения директора одного из лицеев Верховный Суд сформировал ключевую правовую позицию: увольнение работника на основании конфликта интересов допустимо лишь при условии, что такой конфликт имеет постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом. Суд отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение местного суда о восстановлении работника в должности.

Обстоятельства дела

В октябре 2023 года истец обратился в суд с требованием признать незаконным и отменить приказ об увольнении с должности директора лицея, восстановить его в должности, а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и расходы на правовую помощь.

В приказе № 148/К от 15 сентября 2023 года, согласно которому истец был уволен с должности с 18 сентября 2023 года на основании п. 4‑1 ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины, мотивом увольнения указано наличие у работника конфликта интересов.

Истец возразил, что конкретное основание конфликта указано не было, представление прокуратуры не содержало требования об увольнении, служебное расследование не определило, когда и какой именно конфликт имел место, а также подчеркнул, что брак с подчинённой сотрудницей был расторгнут ещё 30 ноября 2021 года, то есть задолго до приказа об увольнении.

Позиция судов

Суд первой инстанции решил частично удовлетворить иск: признал приказ незаконным, восстановил истца в должности с 18 сентября 2023 года, взыскал средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию расходов на профессиональную правовую помощь. Основанием стало то, что приказ не содержал чёткого обоснования наличия постоянного конфликта интересов, который не мог быть урегулирован иным способом.

Апелляционный суд, напротив, постановлением от 28 января 2025 года отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, мотивировав решение тем, что потенциальный конфликт интересов имел постоянный характер, работодатель предложил перевод на другую должность (заместителя директора), но истец не согласился, поэтому увольнение было законным.

Выводы Верховного Суда

При рассмотрении кассационной жалобы Верховный Суд отметил, что согласно ч. 1 ст. 413 ГПК Украины суд кассационной инстанции имеет право отменить решение апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции, если установит ошибку в применении норм материального права. Суд обратил внимание на то, что в деле установлено: факт расторжения брака между истцом и сотрудницей, которая находилась у него в подчинении, датируется 30 ноября 2021 года — то есть задолго до приказа об увольнении. Это даёт основания считать, что на момент увольнения реального или потенциального конфликта интересов не существовало.

В соответствии с положениями ст. 25‑1 КЗоТ Украины, работодателю разрешается устанавливать ограничения на совместную работу близких лиц лишь при условии, что они находятся в подчинении друг у друга. Согласно п. 4‑1 ст. 41 КЗоТ Украины, трудовой договор с работником может быть расторгнут, в частности, в случае наличия у него реального или потенциального конфликта интересов, который имеет постоянный характер и не может быть урегулирован иным способом (кроме увольнения).

Суд первой инстанции правильно указал, что приказ об увольнении должен содержать чёткое обоснование — когда, как и какими действиями выявлен конфликт интересов, почему он имеет постоянный характер и не может быть урегулирован иными способами, предусмотренными законом. В данном деле таких обоснований не было.

Суд апелляционной инстанции ошибочно счёл, что потенциальный конфликт имел постоянный характер и что перевод — предложенная альтернативная мера — был отклонён, но при этом не выяснил, существовал ли на момент увольнения конфликт интересов, имел ли он постоянный характер и мог ли быть урегулирован иным способом.

Верховный Суд пришёл к выводу, что увольнение не было законным. Следовательно, кассационная жалоба удовлетворена, постановление апелляционного суда отменено, а решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Подробно ознакомиться с позицией Верховного Суда по делу № 346/5929/23 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд увольнение судебная практика КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області