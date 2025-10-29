Практика судів
  1. В Україні

Путін маніпулює темою журналістів у нібито оточених Куп’янську та Покровську — Юрчишин

17:07, 29 жовтня 2025
Ярослав Юрчишин: Слова Путіна про готовність пустити журналістів у нібито оточені Куп’янськ і Покровськ — інформаційна маніпуляція.
Путін маніпулює темою журналістів у нібито оточених Куп'янську та Покровську — Юрчишин
Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловив свою позицію щодо заяв Путіна про начебто оточення українських захисників у Куп’янську та Покровську, а також про нібито наміри допустити на ці напрямки представників медіа, включно з українськими журналістами.

На думку нардепа, йдеться про чергову інформаційну маніпуляцію, що не відповідає реальній ситуації на фронті.

Юрчишин зазначає, що подібні заяви Кремля є елементом пропаганди, спрямованої на створення ілюзії успіхів російської армії. При цьому акцент робиться на запрошенні іноземних, зокрема українських, медіа для "демонстрації" ситуації.

"Наскільки мені відомо, ситуація на Покровському та Куп'янському напрямках складна та далека від того, про що говорить російський диктатор. Його слова дуже чітко вкладаються в пропагандистську схему: розповісти про успіх російської армії, пообіцяти його показати й або звинуватити Україну в зриві домовленостей, або спробувати зімітувати демонстрацію з використанням проросійських медіа та блогерів із західних країн. Тому закликаю дочекатися позиції української влади", - сказав Юрчишин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". 

Зазначимо, що Угруповання Об'єднаних сил стверджує, що заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою, там тривають важкі бої.

Раніше Путін заявив, що російські збройні сили готові допускати українських та іноземних журналістів до так званих «зон оточення», стверджуючи, що ніби ЗСУ заблоковані у районах Куп’янська та Покровська. 

рф путін Україна війна

