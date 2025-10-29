Путин манипулирует темой журналистов в якобы окруженных Купянске и Покровске — Юрчишин

Ярослав Юрчишин: Слова Путина о готовности пустить журналистов в якобы окруженные Купянск и Покровск - информационная манипуляция.

Председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин высказал свою позицию относительно заявлений Путина о якобы окружении украинских защитников в Купянске и Покровске, а также о якобы намерениях допустить на эти направления представителей медиа, включая украинских журналистов.

По мнению нардепа, речь идет об очередной информационной манипуляции, не отвечающей реальной ситуации на фронте.

Юрчишин отмечает, что подобные заявления Кремля - ​​элемент пропаганды, направленной на создание иллюзии успехов российской армии. При этом акцент делается на приглашении иностранных, в том числе украинских, медиа для "демонстрации" ситуации.

"Насколько мне известно, ситуация на Покровском и Купянском направлениях сложна и далека от того, о чем говорит российский диктатор. Его слова очень четко вкладываются в пропагандистскую схему: рассказать об успехе российской армии, пообещать его показать и обвинить Украину в срыве договоренностей, или попытаться сымитировать демонстрацию. Поэтому призываю дождаться позиции украинских властей", - сказал Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отметим, что Группировка Объединенных сил утверждает, что заявления об "окружении" в Купянске украинских войск выдумка, там продолжаются тяжелые бои.

Ранее Путин заявил, что российские вооруженные силы готовы допускать украинских и иностранных журналистов к так называемым «зонам окружения», утверждая, что ВСУ заблокированы в районах Купянска и Покровска.

