Путин манипулирует темой журналистов в якобы окруженных Купянске и Покровске — Юрчишин

17:07, 29 октября 2025
Ярослав Юрчишин: Слова Путина о готовности пустить журналистов в якобы окруженные Купянск и Покровск - информационная манипуляция.
Председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин высказал свою позицию относительно заявлений Путина о якобы окружении украинских защитников в Купянске и Покровске, а также о якобы намерениях допустить на эти направления представителей медиа, включая украинских журналистов.

По мнению нардепа, речь идет об очередной информационной манипуляции, не отвечающей реальной ситуации на фронте.

Юрчишин отмечает, что подобные заявления Кремля - ​​элемент пропаганды, направленной на создание иллюзии успехов российской армии. При этом акцент делается на приглашении иностранных, в том числе украинских, медиа для "демонстрации" ситуации.

"Насколько мне известно, ситуация на Покровском и Купянском направлениях сложна и далека от того, о чем говорит российский диктатор. Его слова очень четко вкладываются в пропагандистскую схему: рассказать об успехе российской армии, пообещать его показать и обвинить Украину в срыве договоренностей, или попытаться сымитировать демонстрацию. Поэтому призываю дождаться позиции украинских властей", - сказал Юрчишин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отметим, что Группировка Объединенных сил утверждает, что заявления об "окружении" в Купянске украинских войск выдумка, там продолжаются тяжелые бои.

Ранее Путин заявил, что российские вооруженные силы готовы допускать украинских и иностранных журналистов к так называемым «зонам окружения», утверждая, что ВСУ заблокированы в районах Купянска и Покровска.

рф путин Украина война

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

