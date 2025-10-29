Суд відправив ексголову «Укренерго» Володимира Кудрицького під варту на 2 місяці із заставою майже 14 млн грн

Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 13,7 млн грн.

Фото: Суспільне

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього голови «Укренерго» Володимира Кудрицького. Його підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства. Про це повідомляє Суспільне.

Кудрицького відправили під варту на два місяці з можливість внесення застави у розмірі 13,7 млн гривень.

Такий запобіжний захід просила сторона обвинувачення.

Також повідомляється, що під час засідання кілька народних депутатів висловили готовність взяти його на поруки.

Раніше ДБР повідомило деталі справи щодо затримання ексглави «Укренерго» Володимира Кудрицького.

