Суд отправил экс-главу «Укренерго» Владимира Кудрицкого под стражу на 2 месяца с залогом почти 14 млн грн

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего главы «Укренерго» Владимира Кудрицкого. Его подозревают в мошенническом завладении средствами госпредприятия. Об этом сообщает Суспільне.

Кудрицкого отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн гривен.

Такую меру пресечения просила сторона обвинения.

Также сообщается, что во время заседания несколько народных депутатов выразили готовность взять его на поруки.

Ранее ГБР сообщило детали дела о задержании экс-главы «Укренерго» Владимира Кудрицкого.

