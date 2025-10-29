Щодня о 9:00 ранку — хвилина мовчання: Комітет Ради висловив підтримку законопроекту

Комітет Ради підтримав ініціативу про щоденну хвилину мовчання.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув і підтримав законопроєкт №14144 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації».

Документ передбачає законодавче закріплення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання як важливого комеморативного ритуалу, що символізує подяку, шану та єдність українського суспільства.

Автори ініціативи наголошують, що меморіалізація має базуватися на системі координат національної пам’яті, спрямованій на зміцнення суспільної згуртованості. Згідно із законопроєктом, хвилина мовчання відбуватиметься щодня о 9:00 ранку.

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, одна з авторок законопроєкту, зазначила, що система оповіщення може стати ефективним інструментом для впровадження таких меморіальних практик, як хвилина мовчання.

Під час обговорення члени Комітету підкреслили, що ухвалення законопроєкту сприятиме розвитку культури пам’яті, зміцненню національної ідентичності та формуванню відчуття спільної відповідальності в умовах війни.

За підсумками розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт у першому читанні за основу з подальшим доопрацюванням.

