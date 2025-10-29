Практика судов
Ежедневно в 9:00 утра – минута молчания: Комитет Рады выразил поддержку законопроекту

17:00, 29 октября 2025
Комитет Рады поддержал инициативу о ежедневной минуте молчания.
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел и поддержал законопроект №14144 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно увековечивания памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации».

Документ предусматривает законодательное закрепление ежедневной общенациональной минуты молчания как важного коммеморативного ритуала, символизирующего благодарность, уважение и единство украинского общества.

Авторы инициативы отмечают, что мемориализация должна основываться на системе координат национальной памяти, направленной на укрепление общественной сплоченности. Согласно законопроекту, минута молчания будет проводиться ежедневно в 9:00 утра.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, одна из авторов законопроекта, отметила, что система оповещения может стать эффективным инструментом для внедрения таких мемориальных практик, как минута молчания.

Во время обсуждения члены Комитета подчеркнули, что принятие законопроекта будет способствовать развитию культуры памяти, укреплению национальной идентичности и формированию чувства общей ответственности в условиях войны.

По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект в первом чтении за основу с последующей доработкой.

Верховная Рада Украины

