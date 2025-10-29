Практика судів
Індивідуальні номери повинні відповідати регіону реєстрації авто — у МВС пояснили правила

17:54, 29 жовтня 2025
Замовити номерний знак з кодом іншої області можна лише після перереєстрації автомобіля в цьому регіоні.
Головний сервісний центр МВС нагадує: індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) мають відповідати регіону, де зареєстрований транспортний засіб. Це означає, що цифровий код регіону на знаку повинен збігатися з літеросполукою, яка позначає місце офіційної реєстрації авто.

Наприклад, якщо авто зареєстровано у Києві, індивідуальний номерний знак повинен мати код 11. Для Вінницької області, до прикладу, — це код 02.

Якщо хочете інший регіональний код

Якщо власник бажає замовити ІНЗ із кодом іншої області (наприклад, київським, маючи авто, зареєстроване на Черкащині), спершу потрібно перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС відповідного регіону.

Для цього необхідно подати такі документи:

  • паспорт або ID-картку з підтвердженням місця проживання;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • нотаріально посвідчену довіреність (якщо звертається уповноважена особа).

Після зміни місця реєстрації можна замовити ІНЗ із новим кодом. Перед виготовленням фахівці МВС перевіряють, чи не замовлявся раніше такий самий напис у цьому ж регіоні. Якщо збіг виявлено, заявнику надсилають відмову із поясненням.

Реєстрація після отримання ІНЗ

Після виготовлення індивідуального номерного знака автовласник має 10 діб, щоб перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС. У новому свідоцтві про реєстрацію вноситься відмітка про ІНЗ — великими літерами без пробілів. Якщо знак має графічний елемент, робиться запис: «з графічним елементом».

Якщо авто з ІНЗ знято з обліку або продано, такий знак можна перезакріпити за іншим власним автомобілем.

Індивідуальні номерні знаки є доповненням до державних і виготовляються за бажанням автовласника. Напис може містити від 3 до 8 символів — лише літери або комбінацію літер і цифр, яка має бути унікальною.

сервісний центр МВС автомобіль

