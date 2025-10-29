Практика судов
  1. В Украине

Индивидуальные номера должны соответствовать региону регистрации авто — в МВД объяснили правила

17:54, 29 октября 2025
Заказать номерной знак с кодом другого региона можно только после перерегистрации автомобиля в этом регионе.
Главный сервисный центр МВД напоминает: индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) должны соответствовать региону, где зарегистрировано транспортное средство. Это означает, что цифровой код региона на знаке должен совпадать с буквенным сочетанием, обозначающим место официальной регистрации автомобиля.

Например, если авто зарегистрировано в Киеве, индивидуальный номерной знак должен иметь код 11. Для Винницкой области, к примеру, — это код 02.

Если хотите другой региональный код

Если владелец желает заказать ИНЗ с кодом другой области (например, киевским, имея авто, зарегистрированное в Черкасской области), сначала нужно перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД соответствующего региона.

Для этого необходимо подать следующие документы:

  • паспорт или ID-карту с подтверждением места проживания;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • нотариально удостоверенную доверенность (если обращается уполномоченное лицо).

После изменения места регистрации можно заказать ИНЗ с новым кодом. Перед изготовлением специалисты МВД проверяют, не заказывался ли ранее такой же надпис в этом же регионе. Если совпадение выявлено, заявителю направляют отказ с пояснением.

Регистрация после получения ИНЗ

После изготовления индивидуального номерного знака автовладелец имеет 10 суток, чтобы перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД. В новом свидетельстве о регистрации вносится отметка об ИНЗ — заглавными буквами без пробелов. Если знак имеет графический элемент, делается запись: «с графическим элементом».

Если авто с ИНЗ снято с учета или продано, такой знак можно перезакрепить за другим своим автомобилем.

Индивидуальные номерные знаки являются дополнением к государственным и изготавливаются по желанию автовладельца. Надпись может содержать от 3 до 8 символов — только буквы или комбинацию букв и цифр, которая должна быть уникальной.

