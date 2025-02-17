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Теракт біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: затримано агентів РФ, які підірвали кур’єра з вибухівкою

12:38, 17 лютого 2025
СБУ та Нацполіція затримали агентурну групу рф, яка на замовлення російських спецслужб підірвала кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському.
Теракт біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: затримано агентів РФ, які підірвали кур’єра з вибухівкою
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК.

17 лютого Служба безпеки України повідомила, що разом з Національною поліцію затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого. Фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ.

Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою.

«Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків. Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора», - повідомили в СБУ.

За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації – спорядив мобільним телефоном. Потім студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з фсб.

«Російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку.

Згодом наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати «як свідка», він замовив доставку. Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним», - додали в СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами контактів зі спецслужбами рф, а також знаряддя і компоненти для виготовлення СВП. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ Національна поліція теракт

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