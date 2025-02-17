Добір на посаду судді місцевого суду — відкрито можливість формування документів

17 лютого в кабінеті суддівської кар’єри відкрито можливість завантаження документів для участі у процедурі добору, які будуть зберігатись у відповідній картці процедури.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що відкрито можливість формування документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду.

Так, 17 лютого в кабінеті суддівської кар’єри відкрито можливість завантаження документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду, які будуть зберігатись у відповідній картці процедури.

Подання та підписання документів для участі в доборі буде можливим з 1 березня 2025 року до 30 березня 2025 року (включно).

У картці «Добір на посаду судді місцевого суду» необхідно активувати функцію «Сформувати документи», що дозволить додати до картки всі нові документи.

Особи, які раніше завантажували документи до кабінету суддівської кар’єри для участі в інших процедурах, можуть активувати функцію «Сформувати документи на основі поданих». Ця функція дозволить відтворити дані та документи, що подані в межах останньої процедури.

Якщо обрана одна з функцій («Сформувати документи» або «Сформувати документи на основі поданих»), змінити це рішення вже не можна.

Особи, які є військовослужбовцями та можуть брати участь у доборі за Особливим порядком подання документів, реалізують це право шляхом формування картки «Добір на посаду судді місцевого суду для військовослужбовців». Подання та підписання таких документів можливе з 1 березня 2025 року до 1 травня 2025 року (включно).

Раніше у ВККС озвучили вимоги до подання декларацій кандидатів в межах добору на посаду судді місцевого суду.

Відеороз'яснення щодо роботи кабінету суддівської кар'єри:

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