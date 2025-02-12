ВККС оновила роз'яснення щодо добору кандидатів на посаду судді місцевого суду

Відповіді на питання щодо добору кандидатів на посаду судді місцевого суду оприлюднені станом на 12 лютого.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оновила роз'яснення, надані в розділі «Питання-відповіді».

Інформацію оновили для кандидатів у рамках процедури добору на посаду судді місцевого суду, який був оголошений 11 грудня 2024 року. Раніше у ВККС озвучили вимоги до подання декларацій кандидатів в межах добору на посаду судді місцевого суду.

Чи потрібно надавати додаткові медичні довідки для участі у доборі особи з інвалідністю?

Для цілей участі у доборі передбачено подання довідки про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о, подання інших документів із медичних установ Комісією не вимагається.

Чи можна подавати в межах добору документи, які прямо не вимагаються Комісією, для підтвердження окремих пунктів анкети?

У розділі «Інші документи» можна завантажити документи, що не передбачені умовами процедури, в якій Ви маєте намір взяти участь.

Чи можна подати атестат про повну загальну середню освіту із програми Дія?

Надання атестата про повну загальну середню освіту Комісією не вимагається.

Якщо після надсилання анкети зміняться дані (наприклад, адреса реєстрації, підстави для відстрочки тощо), що в такому випадку робити? Чи потрібно повідомляти про зміну анкетних даних?

На будь-якому етапі проведення добору кандидатів на посаду судді місцевого суду Ви можете повідомити про зміни у поданих Вами відомостях шляхом надіслання до Комісії відповідної заяви, до якої необхідно долучити копії підтверджувальних документів.

Потрібно сканувати всі сторінки паспорта громадянина України (і порожні) чи тільки ті, на яких є записи?

Сканований примірник паспорта громадянина України у формі книжечки має містити копії всіх сторінок.

Якщо диплом про вищу юридичну освіту та додаток до нього має апостиль, яким його прошито, чи можна сканувати аркуші апостилю?

Так, Комісією не встановлено заборон.

Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою № 100-2/о має бути видана лише державним закладом?

Довідку форми № 100-2/о можна отримати в закладах з надання психіатричної допомоги будь-якої організаційно-правової форми або фізичними особами – підприємцями, які отримали ліцензію з медичної практики та забезпечують на її підставі медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням психіатричної допомоги.

Чи можна подавати медичну довідку, видану не за місцем реєстрації?

Довідку форми № 100-2/о можна отримати незалежно від місця реєстрації особи.

Що необхідно вказати у графі «Посилання на сертифікат на сторінці Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою» електронного кабінету кандидата?

Вам необхідно скопіювати посилання на особистий сертифікат зі сторінки Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою.

Чи можливо надати додатковий строк для подання сертифіката про рівень володіння державною мовою?

На сьогодні Комісією не визначено додаткового строку для подання такого документа.

Якщо кандидат не володіє точною інформацією, наприклад, не пам'ятає період входження до керівних органів чи участі в громадських організаціях тощо.

Відомості мають бути правдивими, точними, повними і достовірними. Надання недостовірної (неповної) інформації може мати наслідком припинення участі в процедурі суддівської кар’єри. Якщо дані відсутні або їх неможливо надати, потрібно зазначити «дані відсутні» або «не застосовується».

Щодо розділу «Загальні відомості анкети». Що таке «Контакти для громадськості»?

Контакти для громадськості – це інформація, яку кандидат на посаду судді зазначає, щоб громадські (правозахисні) організації чи журналісти мали можливість комунікувати з ним.

Вказана у цьому пункті анкети інформація буде відкрита для загального доступу.

Щодо розділу «Загальні відомості анкети». В яких випадках не заповнюється пункт «Контакти для громадськості»?

Окремі розділи чи пункти анкети кандидата на посаду судді не заповнюються у разі відсутності інформації. Необхідно зазначити «дані відсутні» або «не застосовується».

Щодо розділу «Загальні відомості анкети». Чи можна у графі «Адреса для листування» вказати абонентську скриньку?

У цьому пункті зазаначаються: індекс, регіон (область), район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпусу та квартири. Поля для інформації про абонентську скриньку не передбачено.

З яких документів можна отримати інформацію про місце мого народження для заповнення відповідного пункту анкети кандидата на посаду судді?

Відомості про місце народження зазначені у паспорті громадянина України, свідоцтві про народження тощо.

Чи включає пункт 6.8 випадки представництва клієнта в Європейському суді з прав людини?

Діяльність щодо представництва в Європейському суді з прав людини вказується в пункті 6.8 анкети кандидата на посаду судді.

Представництво в яких саме національних органах чи установах України може додатково включати пункт 6.8?

Діяльність в національних чи іноземних органах із розв’язання спорів (позасудових), зокрема в третейських судах, вказується в пункті 6.8 анкети кандидата на посаду судді.

Чи вказувати у розділі «Інформація про іншу оплачувану діяльність» за кодами КВЕД, за якими кандидат фактично доходу не отримував?

Окремих вимог до заповнення розділу 12 анкети не встановлено, обсяг інформації визначає кандидат. У разі позитивної відповіді («так») на запитання цього розділу необхідно надати лаконічну та змістовну відповідь по суті (за можливості зазначити реквізити документів, адреси, періоди, найменування органів (установ, організацій) та іншу інформацію).

Що потрібно зазначати у відповіді на запитання «Чи постановлялися стосовно Вас окремі ухвали (постанови), які підстави відповідних судових рішень та інформація щодо них»?

Необхідно вказати про всі випадки винесення щодо кандидата окремих ухвал (постанов).

У разі позитивної відповіді («так») на запитання цього розділу необхідно надати лаконічну та змістовну відповідь по суті (за можливості зазначити реквізити документів, адреси, періоди, найменування органів (установ, організацій) та іншу інформацію).

Що мається на увазі під «окрема ухвала»?

Окрема ухвала – вид судового рішення, за допомогою якого суд реагує на виявлені під час судового розгляду порушення законності, а також причини та умови, що цьому сприяли. Окрему ухвалу може виносити суд першої інстанції, суди апеляційної чи касаційної інстанції.

Чи слід зазначати у пункті 14.2 анкети виконавчі провадження, в яких кандидат був стягувачем?

У цьому пункті анкети зазначаються виконавчі провадження, які здійснювалися стосовно кандидата і в яких кандидат виступав боржником.

За який період необхідно вказувати інформацію про виконавче провадження?

Комісією не визначено такого періоду, тому в анкеті зазначаються випадки, що мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

Якщо член сім'ї проходить військову службу по мобілізації, чи потрібно зазначати про нього відомості в декларації родинних зв'язків, якщо ми тимчасово спільно не проживаємо?

У разі якщо член сім’ї та/або близька особа кандидата протягом звітного періоду (2020–2024 роки) займала посади, передбачені пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді, у декларації має бути зазначена відповідна інформація.

Яким чином підтвердити подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо вона вилучена з відкритого доступу та не відображається на сайті?

В електронному кабінеті кандидата на посаду судді необхідно додати файл з декларацією у форматі PDF з неприхованими даними, який можна завантажити (зберегти) з особистого кабінету вебсайту portal.nazk.gov.ua/login

Дані з обмеженим доступом у цьому файлі оприлюдненню не підлягають.

Чи повинен кандидат подавати повідомлення про відкриття валютного рахунка, якщо раніше не був суб'єктом декларування і не мав обов'язку подавати таке повідомлення?

Комісія не вимагає подання повідомлення про відкриття валютного рахунка для цілей участі у доборі на посаду судді місцевого суду.

Як декларувати (в декларації НАЗК) відомості про особу, у разі якщо вона працює у певних військових формуваннях, згаданих у статті 52-1 Закону України «Про запобігання корупції»?

З метою збереження державної таємниці дані про осіб, указаних в абзаці першому частини першої статті 52-1 Закону України «Про запобігання корупції» зазначаються таким чином, щоб унеможливити розкриття їх належності до військових формувань.

Чи можна подавати в межах добору документи, які прямо не вимагаються Комісією, але за допомогою яких кандидат планує підтвердити відповідність вимогам щодо стажу?

Ви можете завантажити будь-які скановані документи, що підтверджують стаж роботи або досвід діяльності кандидата на посаду судді.

Чи можна завантажувати одним PDF-файлом всі судові рішення або всі договори про надання правничої допомоги, якими адвокат підтверджує свій професійний стаж?

Кожен документ зберігається окремим файлом. Назва файлу документа має містити прізвище, ініціали та рік народження особи, яка його подає, а також повне найменування документа, наприклад: Шевченко І.І. 1977. Копія судового рішення від ... №...

Чи можливо обрати лише кримінальну спеціалізацію?

Участь у доборі на посаду судді місцевого загального суду передбачає складання кваліфікаційного іспиту із спеціалізації місцевого суду (цивільні, кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення).

Скільки треба набрати балів для успішного результату складання тестування когнітивних здібностей, з історії української державності та виконання практичного завдання?

Прохідний бал кваліфікаційного іспиту не може бути нижчим за 75 відсотків максимально можливого бала за відповідне тестування (крім тестування когнітивних здібностей) та виконання практичного завдання.

З чого складається рейтинг і як на нього впливають результати тестування когнітивних здібностей та з історії української державності?

У Рейтингу зазначається загальна кількість набраних учасником балів, яка включає:

- бал тестування когнітивних здібностей;

- бал тестування з історії української державності;

- бал тестування із загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації;

- бал практичного завдання з відповідної спеціалізації

На яку базу правових знань можна орієнтуватись для підготовки до тестувань у сфері права?

Перелік дисциплін (тем) анонімного тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної) міститься в програмі іспиту та таксономічній характеристиці. Ознайомитись можна за посиланням.

Які історичні періоди будуть охоплені завданнями з перевірки знань з історії української державності?

Ця інформація міститься у програмі іспиту та таксономічній характеристиці анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Ознайомитись можна за посиланням.

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