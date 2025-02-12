У Києві на станції метро Палац «Україна» демонтують мозаїку та символи радянської епохи

У Києві у 2025 році демонтують мозаїку солдата-червоноармійця.

Фото: The Village

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У 2025 році у Києві планують демонтувати мозаїчне панно на станції метро «Палац України», що зображує солдата-червоноармійця, а також видалити напис «РККА 1918» та чеканку з радянською зіркою з серпом і молотом. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен», пише The Village.

Мозаїку тимчасово закрили фальшстінкою з гіпсокартону, а чеканки «Зірка червоної армії» та «Зірка Радянської Армії» замаскували оцинкованими сталевими листами. Демонтаж планується провести у першому кварталі 2025 року.

Крім того, на станції «Майдан Незалежності» планується демонтаж верхньої частини чеканки з символікою «серпа й молота», яка була розташована на колійних стінах. Ці елементи також закрили сталевими листами.

На станції «Вокзальна» збираються прибрати бронзові медальйони, що присвячені «дружбі народів» і «владі рад». Оскільки станція є пам’яткою архітектури, для демонтажу необхідно отримати відповідний дозвіл. Тимчасово медальйони закрили дерев’яними щитами.

Фото: The Village

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