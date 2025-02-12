В Киеве на станции метро Дворец «Украина» демонтируют мозаику и символы советской эпохи

В Киеве в 2025 году демонтируют мозаику солдата-красноармейца.

Фото: The Village

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В 2025 году в Киеве планируют демонтировать мозаичное панно на станции метро «Дворец Украины», изображающее солдата-красноармейца, а также удалить надпись «РККА 1918» и чеканку с советской звездой с серпом и молотом. Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен», пишет The Village.

Мозаику временно закрыли фальшстенкой из гипсокартона, а чеканки «Звезда красной армии» и «Звезда Советской Армии» замаскировали оцинкованными стальными листами. Демонтаж планируется провести в первом квартале 2025 года.

Кроме того, на станции «Майдан Независимости» планируется демонтаж верхней части чеканки с символикой «серпа и молота», которая была расположена на путевых стенах. Эти элементы также закрыли стальными листами.

На станции «Вокзальная» собираются убрать бронзовые медальоны, посвященные «дружбе народов» и «власти советов». Поскольку станция является памятником архитектуры, для демонтажа необходимо получить соответствующее разрешение. Временно медальоны закрыли деревянными щитами.

Фото: The Village

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