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Житель Німеччини оскаржив закриття справи про притягнення жителя Рівного до відповідальності за вчинення ДТП — що вирішив апеляційний суд

20:06, 12 лютого 2025
На кільці в Рівному зіткнулися пенсіонер на автомобілі «Nissan Micra» та іноземець на «Range Rover», внаслідок чого зазнали механічних пошкоджень обидві автівки.
Житель Німеччини оскаржив закриття справи про притягнення жителя Рівного до відповідальності за вчинення ДТП — що вирішив апеляційний суд
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Житель Німеччини не погодився з постановою місцевого суду, якою закрито провадження у справі про притягнення 68-річного рівнянина до адміністративної відповідальності, та через представника оскаржив її в апеляційному порядку. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Аварія за участі двох автомобілів «Nissan Micra» та «Range Rover» сталася торік 14 грудня. Вдень на кільці, що при в’їзді до Рівного зі сторони Дубна, зіткнулися два транспортні засоби та зазнали механічних пошкоджень.

Працівники поліції склали протокол на 68-річного рівнянина та вказали, що «водій автомобіля «Nissan Micra» не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, щоб відповідно реагувати на її зміну, маючи намір здійснити поворот праворуч, не зайняв відповідне крайнє положення, у результаті чого скоїв наїзд на транспортний засіб «Range Rover»».

Пенсіонеру інкримінувалося порушення правил п.п. п.п. 2.3б, 10.4 ПДР України та вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі у тексті — КУпАП).

Місцевий суд ухвалив постанову, якою провадження у справі про притягнення водія автомобіля «Nissan Micra» до адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП закрив за відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення.

Таке рішення й стало приводом для його оскарження в Рівненському апеляційному суді з боку іншого учасника автопригоди.

Представник водія «Range Rover» просив скасувати оскаржувану постанову та визнати рівнянина винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.

Перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, заслухавши учасників судового розгляду, апеляційний суд прийшов до висновку про часткове її задоволення, зважаючи на наступні обставини.

Зі схеми ДТП, яка підписані її учасниками без зауважень, вбачається, що водій «Nissan Micra» здійснював проїзд кругового перехрестя у лівій смузі та мав намір здійснити з’їзд на вул. Дубенську в напрямку Рівного. Водій позашляховика «Range Rover» з’їхав на праву смугу кругового перехрестя зі сторони м.Дубна, щоб продовжити рух на вул. Кулика і Гудачека.

Згідно із зазначеними у схемі ДТП дорожніх знаків, які фактично присутні на місцевості, дорожній рух на зазначеному круговому перехресті організований таким чином, що пенсіонер, який здійснював проїзд кругового перехрестя на «Nissan Micra», діяв у відповідності до наявних на цьому перехресті дорожніх знаків.

При такому проїзді кругового перехрестя, встановлені на ньому дорожні знаки не зобов’язували водія малолітражки займати крайнє праве положення на дорозі при здійсненні повороту (з’їзду) праворуч, а тому відсутні підстави для висновку про порушення ним вимог п. 10.4 ПДР України.

Зважаючи на аналіз та оцінку складеної працівниками патрульної поліції схеми дорожньо-транспортної пригоди, місця зіткнення та характеру пошкоджень транспортних засобів і механіки їх виникнення, письмових пояснень учасників ДТП, наявних у справі фотоматеріалів, Рівненський апеляційний суд погодився із висновком місцевого суду про відсутність у діях водія «Nissan Micra» складу правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, адже матеріали справи не містять доказів, які б указували на наявність у його діях невідповідності вимогам ПДР України, що знаходилося б у причинному зв’язку із її виникненням.

З огляду на обставини справи, суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу представника водія «Range Rover» задоволив частково.

Оскаржувану постанову місцевого суду змінив шляхом викладення її мотивувальної частини у редакції постанови апеляційного суду.

У решті судове рішення залишене без змін.

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