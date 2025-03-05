ВККС нагадала особливості подання документів для участі в доборі суддів у місцеві суди

Особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі на посаду судді подає до Комісії письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього закону та документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала особливості подання документів для участі в доборі суддів у місцеві суди.

Пунктом 10 частини першої статті 72 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі на посаду судді подає до Комісії письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього закону та документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 3 пункту 2 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 959), визначено, що для проведення спеціальної перевірки претендент на посаду подає до відповідного державного органу, зокрема, копії лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування).

Згідно з частиною першою статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 цього Закону.

Для цілей допуску до участі в доборі на посаду судді осіб, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, допускається подання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Водночас ВККС нагадує про необхідність подання до Комісії копії витягу з реєстру територіальної громади та копію паспорта громадянина України у формі картки для проведення спеціальної перевірки на виконання вимог чинних нормативно-правових актів.

Також Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомляла про відкриття можливості формування документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду.

Додамо, з 1 березня відкривається можливість подання та підписання документів для участі у доборі на посаду судді місцевого суду.

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