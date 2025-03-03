ВККС розпочала приймання документів для участі в доборі та для переведення до місцевого суду

Із 1 березня ВККС приймає заяви про участь у доборі на посаду судді місцевого суду та про складання суддями кваліфікаційного іспиту для переведення до іншого місцевого суду.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала приймання документів для участі в доборі та для переведення до місцевого суду.

Так, з 1 березня 2025 року ВККС приймає заяви:

осіб, які виявили намір стати суддею, про участь у доборі на посаду судді місцевого суду; суддів про складання кваліфікаційного іспиту для переведення до іншого місцевого суду.

Станом на 2 березня 2025 року (включно) до Комісії звернулося 19 осіб, які виявили намір стати суддею.

Перевірити інформацію про подання документів можна у списку за посиланням. Список оновлюватиметься щоденно.

Також зі списком можна ознайомитися в розділі «Добір на посаду судді місцевого суду».

Приймання документів триватиме до 30 березня 2025 року.

У ВККС закликали правників, які відповідають вимогам до кандидата на посаду судді, взяти участь у доборі та подавати відповідні документи.

Раніше повідомлялося, що Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала процедуру припинення безстрокових відряджень суддів.

Також Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомляла про відкриття можливості формування документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду.

Додамо, з 1 березня відкривається можливість подання та підписання документів для участі у доборі на посаду судді місцевого суду.

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