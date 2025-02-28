З 1 березня відкривається можливість подання та підписання документів для участі у доборі на посаду судді місцевого суду — ВККС

У ВККС зазначили, що перед поданням документів необхідно ознайомитись із Пам’яткою кандидату на посаду судді місцевого суду щодо документів для участі в доборі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 1 березня в кабінеті суддівської кар’єри відкривається можливість подання та підписання документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду.

«Перед поданням документів необхідно ознайомитись із Пам’яткою кандидату на посаду судді місцевого суду щодо документів для участі в доборі. Відеоматеріали стосовно роботи кабінету суддівської кар’єри можна переглянути за посиланням», - зазначили у ВККС.

Окрім того, Комісія рекомендує кандидатам під час формування пакету документів переглянути інформацію, розміщену в рубриці «Питання-відповіді», де викладено окремі особливості процедури та порядку подання документів. Інша корисна інформація міститься за посиланням.

ВККС додала, що працює в режимі постійної комунікації з кандидатами: з 11 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року Комісією опрацьовано та надано відповідь на понад 220 запитань, які надійшли від респондентів через Google-форму.

«Наразі прийняття запитань через Google-форму припинено, проте подати звернення можна в письмовій формі на електронні адреси: [email protected] або [email protected]

У разі виникнення технічних проблем під час роботи в кабінеті суддівської кар’єри можна звернутись до фахівців управління інформаційних технологій секретаріату Комісії за телефоном: 044-233-63-76, з понеділка до четверга – з 08:00 до 17:00 та в п’ятницю – з 08:00 до 15:45 (перерва – щодня з 12:00 до 12:45)», - додали у Комісії.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомляла про відкриття можливості формування документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.