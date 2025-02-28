С 1 марта открывается возможность подачи и подписания документов для участия в доборе на должность судьи местного суда — ВККС

В ВККС отметили, что перед подачей документов необходимо ознакомиться с Памяткой кандидату на должность судьи местного суда относительно документов для участия в доборе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 1 марта в кабинете судебной карьеры открывается возможность подачи и подписания документов для участия в процедуре добора на должность судьи местного суда.

«Перед подачей документов необходимо ознакомиться с Памяткой кандидату на должность судьи местного суда относительно документов для участия в доборе. Видеоматериалы относительно работы кабинета судебной карьеры можно просмотреть по ссылке», — отметили в ВККС.

Кроме того, Комиссия рекомендует кандидатам при формировании пакета документов ознакомиться с информацией, размещенной в рубрике «Вопросы-ответы», где изложены отдельные особенности процедуры и порядка подачи документов. Другая полезная информация доступна по ссылке.

ВККС добавила, что работает в режиме постоянной коммуникации с кандидатами: с 11 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года Комиссией обработано и предоставлено ответы на более 220 вопросов, поступивших от респондентов через Google-форму.

«В настоящее время прием вопросов через Google-форму прекращен, однако подать обращение можно в письменной форме на электронные адреса: [email protected] или [email protected].

В случае возникновения технических проблем при работе в кабинете судебной карьеры можно обратиться к специалистам управления информационных технологий секретариата Комиссии по телефону: 044-233-63-76, с понедельника по четверг – с 08:00 до 17:00 и в пятницу – с 08:00 до 15:45 (перерыв – ежедневно с 12:00 до 12:45)», — добавили в Комиссии.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей сообщила об открытии возможности формирования документов для участия в процедуре отбора на должность судьи местного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.