Добір суддів у місцеві суди — ВККС надала рекомендації зі сканування документів на смартфонах

У ВККС наголосили, що скановані копії документів повинні бути якісними, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію незалежно від змісту.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що особа, яка виявила намір стати суддею, для участі в доборі має подати документи в електронній формі через офіційний вебсайт ВККС шляхом заповнення відповідних форм та завантаження електронних або сканованих копій документів. Копії мають бути виготовлені з оригінального примірника наявного у кандидата.

У Комісії звернули увагу, що скановані копії документів подаються у форматі PDF.

«Цей формат забезпечує надійне збереження оригінального вигляду документів незалежно від пристрою чи операційної системи», - сказано у повідомленні.

Якщо кандидат не має можливості скористатись стаціонарним сканером для створення копій документів, для цього він може скористатись своїм смартфоном. Завдяки сучасним технологіям мобільні пристрої на базі Android та iOS дозволяють швидко, зручно та без встановлення сторонніх застосунків сканувати документи у форматі PDF без втрати якості.

Також ВККС надала рекомендації зі сканування документів на смартфонах із різними операційними системами. У Комісії наголосили, що скановані копії документів повинні бути якісними, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію незалежно від змісту.

Android:

Відкрийте додаток «Google Диск» на своєму смартфоні. Натисніть на значок «+» у нижньому правому куті екрана. Виберіть опцію «Сканувати». Відскануйте документ. Збережіть копію документа у форматі PDF.

iOS (IPhone):

Відкрийте додаток «Файли». Натисніть на три крапки у верхньому правому куті екрана. Виберіть опцію «Сканувати документи». Після сканування натисніть «Зберегти». Відсканований документ буде автоматично збережено у форматі PDF у обраній папці. Аналогічна функція є в додатку «Нотатки».

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомляла про відкриття можливості формування документів для участі у процедурі добору на посаду судді місцевого суду.

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