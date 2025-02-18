Добор судей в местные суды — ВККС предоставила рекомендации по сканированию документов на смартфонах

В ВККС подчеркнули, что сканированные копии документов должны быть качественными, доступными для чтения, полно и четко отображать информацию независимо от содержания.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что лицо, которое хочет стать судьей, для участия в доборе должно подать документы в электронной форме через официальный веб-сайт ВККС путем заполнения соответствующих форм и загрузки электронных или сканированных копий документов. Копии должны быть изготовлены из оригинального экземпляра имеющегося у кандидата.

В Комиссии обратили внимание, что сканированные копии документов подаются в формате PDF.

«Этот формат обеспечивает надежную сохранность оригинального вида документов независимо от устройства или операционной системы», - говорится в сообщении.

Если кандидат не имеет возможности использовать стационарный сканер для создания копий документов, для этого он может воспользоваться своим смартфоном. Благодаря современным технологиям мобильные устройства на базе Android и iOS позволяют быстро, удобно и без установки сторонних приложений сканировать документы в формате PDF без потери качества.

Также ВККС предоставила рекомендации по сканированию документов на смартфонах с разными операционными системами. В Комиссии подчеркнули, что сканированные копии документов должны быть качественными, доступными для чтения, полно и четко отображать информацию независимо от содержания.

Android:

Откройте приложение Google Диск на своем смартфоне. Щелкните значок «+» в правом нижнем углу экрана. Выберите опцию «Сканировать». Отсканируйте документ. Сохраните копию документа в формате PDF.

iOS (iPhone):

Откройте приложение «Файлы». Нажмите три точки в правом верхнем углу экрана. Выберите «Сканировать документы». После сканирования нажмите кнопку «Сохранить». Отсканированный документ автоматически сохраняется в формате PDF в выбранной папке. Аналогичная функция есть в приложении «Заметки».

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей сообщила об открытии возможности формирования документов для участия в процедуре отбора на должность судьи местного суда.

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