Опять об Украине без Украины, – Зеленский о переговорах России и США

По словам Президента Украины, Россия ставит ультиматум, но как и в 2022 году, так и сейчас Украина не пойдет на это.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешние переговоры между представителями США и России напоминают ультиматум, который Москва выдвинула Украине в начале полномасштабного вторжения. Об этом он сказал во время пресс-конференции в посольстве Украины в Турции.

«Россия поставила ультиматум в этот момент - уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территории Украины территориями России, хотели поставить руководство государства пророссийское, чтобы оно полностью было в вертикали Путина. И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением. Но они происходят между представителями России и представителями США. Об Украине. Опять об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?», - заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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