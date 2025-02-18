Марко Рубио раскрыл роли Украины и ЕС в переговорах относительно завершения войны

По словам Марка Рубио, важным элементом проведения мирных переговоров станет взаимодействие и консультации с Украиной и партнерами в Европе.

Фото: commentary.org

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Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о переговорах с Россией в Саудовской Аравии, заявил, что часть внимания сосредоточена на «обеспечении того, чтобы наши дипломатические представительства могли функционировать» и поддерживать «живые дипломатические» отношения. Об этом сообщает The Guardian.

Вторым элементом, по его словам, является проведение мирных переговоров по Украине, которые будут включать «взаимодействие и консультации» с Украиной и «партнерами в Европе».

Он отметил, что на третьем шаге США хотят перейти к «вовлечению в выявление чрезвычайных возможностей, которые существуют, если этот конфликт (война России против Украины, - ред.) достигнет приемлемого конца… для партнерства с россиянами геополитически, по вопросам, представляющим общий интерес, и откровенно экономически».

«Очевидно, дипломатический — это тот, который мы надеемся продвинуть достаточно быстро, потому что он предполагает отношение к нашим соответствующим миссиям.

Второй будет сложным, это вопрос Украины и завершение этого конфликта.

Но я считаю, что это очень важно для того, чтобы третье стало возможным, а это наша способность работать вместе над другими геополитическими вопросами, представляющими общий интерес, а также, конечно, некоторые достаточно уникальные, потенциально исторические, экономические партнерства.

Однако ключом, открывающим дверь для этих возможностей, является конец этого конфликта», - сказал Рубио.

Ранее Марко Рубио подчеркнул, что завершение войны возможно только с согласия всех сторон, при этом условия должны быть «приемлемыми».

Напомним, что 18 февраля делегации США и РФ завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Они продолжались около 4 часов. Как сообщили участники переговоров с российской стороны, встреча Президента США Дональда Трампа с Путиным на следующей неделе не состоится.

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