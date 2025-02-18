Марко Рубіо розкрив ролі України та ЄС у переговорах щодо завершення війни

За словами Марка Рубіо, важливим елементом проведення мирних переговорів буде взаємодія та консультації з Україною та партнерами в Європі.

Фото: commentary.org

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Держсекретар США Марко Рубіо, говорячи про перемовини з Росією у Саудівській Аравії, заявив, що частина уваги зосереджена на «забезпеченні того, щоб наші дипломатичні представництва могли функціонувати» та підтримувати «живі дипломатичні» відносини. Про це повідомляє The Guardian.

Другим елементом, за його словами, є проведення мирних переговорів щодо України, які включатимуть «взаємодія та консультації» з Україною та «партнерами в Європі».

Він зазначив, що на третьому кроці, США хочуть перейти до «залучення до виявлення надзвичайних можливостей, які існують, якщо цей конфлікт (війна Росії проти України, - ред.) досягне прийнятного кінця… для партнерства з росіянами геополітично, з питань, що становлять спільний інтерес, і відверто економічно».

«Очевидно, дипломатичний — це той, який ми сподіваємося просунути досить швидко, тому що він передбачає ставлення до наших відповідних місій.

Другий буде важким, це питання України і завершення цього конфлікту.

Але я вважаю, що це дуже важливо для того, щоб третє стало можливим, а це наша здатність працювати разом над іншими геополітичними питаннями, що становлять спільний інтерес, а також, звичайно, деякі досить унікальні, потенційно історичні, економічні партнерства.

Однак ключем, який відчиняє двері для цих можливостей, є кінець цього конфлікту», - сказав Рубіо.

Раніше Марко Рубіо підкреслив, що завершення війни можливе лише за згодою всіх сторін, при цьому умови мають бути «прийнятними».

Нагадаємо, що 18 лютого делегації США та РФ завершили переговори у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Вони тривали близько 4 годин. Як повідомили учасники перемовин з російської сторони, зустріч Президента США Дональда Трампа з Путіним наступного тижня не відбудеться.

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