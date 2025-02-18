В Україні ціни на популярний овоч пішли на спад

Водночас аналітики пишуть, що ціни на імпортні помідори в Україні на даний момент все ще на 10% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Джерело фото: Josephine Baran / Unsplash

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В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на імпортні помідори виробництва Туреччини. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що сьогодні українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75-90 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому пропозиція імпортної продукції є досить об’ємною, тоді як попит на неї дуже стриманий.

Водночас аналітики пишуть, що ціни на імпортні помідори в Україні на даний момент все ще на 10% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. За словами ключових гравців ринку, якщо темпи збуту в сегменті томату не прискоряться найближчим часом, зниження цін на цю продукцію може тривати до кінця лютого поточного року.

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