19 лютого в Україні температура подекуди опуститься до 21° морозу

Переважатиме погода без опадів.

Джерело фото: Freepik

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19 лютого над територією України продовжить панувати холодне повітря, тож температура майже не зміниться. Переважатиме погода без опадів, проте вдень з північного заходу Європи переміститься атмосферний фронт, який зумовить на півночі та північному заході країни збільшення хмарності та невеликий сніг.

Як пишуть в Українському гідрометеорологічному центрі, температура вночі 9-14° морозу, в Карпатах та більшості районів Лівобережжя місцями 16-21° морозу; вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та Одещині від 2° морозу до 3° тепла.

На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

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