19 февраля в Украине температура кое-где опустится до 21° мороза

Будет преобладать погода без осадков.

Источник фото: Freepik

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19 февраля над территорией Украины продолжит властвовать холодный воздух, поэтому температура почти не изменится. Будет преобладать погода без осадков, но днем ​​с северо-запада Европы переместится атмосферный фронт, который обусловит на севере и северо-западе страны увеличение облачности и небольшой снег.

Как пишут в Украинском гидрометеорологическом центре, температура ночью 9-14° мороза, в Карпатах и ​​большинстве районов Левобережья местами 16-21° мороза; днем 1-6° мороза, на Закарпатье и Одесщине от 2° мороза до 3° тепла.

На дорогах, кроме Закарпатья и крайнего юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

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