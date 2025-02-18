В Украине цены на популярный овощ пошли на спад

В то же время аналитики пишут, что цены на импортные помидоры в Украине на данный момент все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Источник фото: Josephine Baran / Unsplash

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В Украине на этой неделе начали снижаться цены на импортные помидоры производства Турции. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что сегодня украинские импортеры предлагают турецкий томат для продажи по 75-90 грн/кг, в зависимости от качества и объемов партий. Это в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. При этом предложение импортной продукции достаточно объемное, в то время как спрос на нее очень сдержан.

В то же время аналитики пишут, что цены на импортные помидоры в Украине на данный момент все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам ключевых игроков рынка, если темпы сбыта в сегменте томата не ускорятся в ближайшее время, снижение цен на продукцию может продолжаться до конца февраля текущего года.

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