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Для досягнення миру на поступки повинні піти всі сторони, — Марко Рубіо

15:47, 18 лютого 2025
Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що завершення війни можливе лише за згодою всіх сторін, при цьому умови мають бути «прийнятними».
Для досягнення миру на поступки повинні піти всі сторони, — Марко Рубіо
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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для того, аби домогтися миру в Україні, на поступки повинні будуть піти "всі сторони". Про це він сказав під час спілкування з журналістами після завершення переговорів з РФ у Саудівській Аравії.

"Поступки для врегулювання конфлікту в Україні мають зробити всі сторони", — заявив Рубіо у відповідь на запитання про скасування санкцій Заходу проти РФ.

Також він додав, що ЄС у якийсь момент має опинитися за столом переговорів.

За його словами, США націлені на "остаточне, а не тимчасове вирішення української проблеми" і "прагнуть діяти швидко". При цьому Трамп хоче закінчити війну "справедливо", щоб вона не повторилася "через 2-3 роки".

При цьому Рубіо вважає, що завершення конфлікту в Україні можливе тільки за згодою всіх сторін, умови мають бути "прийнятними".

Крім того він додав, що делегації США та РФ домовились збільшити кількість дипломатичних представників у посольствах у Москві та Вашингтоні.

Нагадаємо, що 18 лютого делегації США та РФ завершили переговори у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Вони тривали близько 4 годин. Як повідомили учасники перемовин з російської сторони, зустріч Президента США Дональда Трампа з Путіним наступного тижня не відбудеться.

Також ми писали, що США і РФ погодилися "усунути подразники" у двосторонніх відносинах.

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США рф Україна війна Рубіо

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