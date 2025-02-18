Для досягнення миру на поступки повинні піти всі сторони, — Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що завершення війни можливе лише за згодою всіх сторін, при цьому умови мають бути «прийнятними».

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для того, аби домогтися миру в Україні, на поступки повинні будуть піти "всі сторони". Про це він сказав під час спілкування з журналістами після завершення переговорів з РФ у Саудівській Аравії.

"Поступки для врегулювання конфлікту в Україні мають зробити всі сторони", — заявив Рубіо у відповідь на запитання про скасування санкцій Заходу проти РФ.

Також він додав, що ЄС у якийсь момент має опинитися за столом переговорів.

За його словами, США націлені на "остаточне, а не тимчасове вирішення української проблеми" і "прагнуть діяти швидко". При цьому Трамп хоче закінчити війну "справедливо", щоб вона не повторилася "через 2-3 роки".

При цьому Рубіо вважає, що завершення конфлікту в Україні можливе тільки за згодою всіх сторін, умови мають бути "прийнятними".

Крім того він додав, що делегації США та РФ домовились збільшити кількість дипломатичних представників у посольствах у Москві та Вашингтоні.

Нагадаємо, що 18 лютого делегації США та РФ завершили переговори у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Вони тривали близько 4 годин. Як повідомили учасники перемовин з російської сторони, зустріч Президента США Дональда Трампа з Путіним наступного тижня не відбудеться.

Також ми писали, що США і РФ погодилися "усунути подразники" у двосторонніх відносинах.

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