IKEA може поновити роботу в Україні у 2025 році – бізнес дає обнадійливі прогнози

Бізнес має інформацію, що це може статися цього року, але є два сценарії.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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Відкриття магазинів ІКЕА в Україні може відбутися у 2025 році, дата буде повідомлена офіційно компанією ІКЕА. Як пише «Інтерфакс-Україна», про це заявив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин.

«Є дуже обнадійлива інформація, що це точно станеться цього року, але є два сценарії. Перший – в Україні припиняться бойові дії, відповідно це станеться дуже-дуже швидко. Якщо бойові дії не припиняються, відкриття займе трохи більше часу. Фізично вони вже готові», - повідомив Лашин.

У листопаді 2023 року повідомлялося про те, що МЗС України веде активну роботу з повернення IKEA в Україну.

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