Магазини H&M відновлять роботу в Україну вже у листопаді, — МЗС

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, наразі триває активна підготовка до відкриття.

Джерело фото: REUTERS/Ints Kalnins

Мережа магазинів H&M повертається в Україну вже у листопаді. Цього тижня українські дипломати в Стокгольмі отримали остаточне підтвердження. Про це пише «The Village Україна».

«Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року», – коментує глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами наразі триває активна підготовка до відкриття.

Також очільник МЗС зазначив, що наразі ведеться активна робота з іноземними офісами IKEA та Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear).

«Робота з повернення ІКЕА активно триває, і я розраховую, що за цим напрямом скоро також будуть хороші новини», – підсумовує Дмитро Кулеба.

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