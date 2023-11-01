Магазины H&M возобновят работу в Украине уже в ноябре, — МИД

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в настоящее время продолжается активная подготовка к открытию.

Источник фото: REUTERS/Ints Kalnins

Сеть магазинов H&M возвращается в Украину уже в ноябре. На этой неделе украинские дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение. Об этом пишет «The Village Україна».

«На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, которые были закрыты в связи с полномасштабным вторжением россии, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года», - комментирует глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас продолжается активная подготовка к открытию.

Также глава МИД отметил, что сейчас ведется активная работа с иностранными офисами IKEA и Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear).

«Работа по возвращению ИКЕА активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро тоже будут хорошие новости», – заключает Дмитрий Кулеба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.