Управление разведки Администрации ГПСУ возглавит Денис Цяцкун

Владимир Зеленский подписал Указ о назначении.

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Президент Владимир Зеленский подписал Указ о назначении Дениса Цяцкуна начальником Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующий Указ №721/2023 появился на сайте Офиса Президента в среду, 1 ноября.

«Назначить ЦЯЦКУНА Дениса Петровича начальником Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины», - говорится в документе.

Также мы писали, что Президент уволил Анжелику Коноплянко с должности заместителя Главы АМКУ.

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