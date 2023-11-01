Управління розвідки Адміністрації ДПСУ очолить Денис Цяцкун

Володимир Зеленський підписав Указ про призначення.

Джерело фото: Уніан

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Дениса Цяцкуна начальником Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Відповідний Указ №721/2023 з’явився на сайті Офісу Президента у середу, 1 листопада.

«Призначити ЦЯЦКУНА Дениса Петровича начальником Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України», - сказано у документі.

Також ми писали, що Президент звільнив Анжеліку Коноплянко з посади заступника Голови АМКУ.

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