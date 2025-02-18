IKEA может возобновить работу в Украине в 2025 году – бизнес дает обнадеживающие прогнозы

Бизнес располагает информацией, что это может произойти в этом году, но есть два сценария.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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Открытие магазинов ИКЕА в Украине может состояться в 2025 году, дата будет уведомлена официально компанией ИКЕА. Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом заявил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин.

«Есть очень обнадеживающая информация, что это точно произойдет в этом году, но есть два сценария. Первый – в Украине прекратятся боевые действия, соответственно, это произойдет очень-очень быстро. Если боевые действия не прекращаются, открытие займет немного больше времени. Физически они уже готовы», – сообщил Лашин.

В ноябре 2023 года сообщалось о том, что МИД Украины ведет активную работу по возвращению IKEA в Украину.

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