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Для достижения мира на уступки должны пойти все стороны, - Марко Рубио

15:47, 18 февраля 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что завершение войны возможно только с согласия всех сторон, при этом условия должны быть «приемлемыми».
Для достижения мира на уступки должны пойти все стороны, - Марко Рубио
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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для того чтобы добиться мира в Украине, на уступки должны будут "все стороны". Об этом он сказал во время общения с журналистами по завершении переговоров с РФ в Саудовской Аравии.

"Уступки для урегулирования конфликта в Украине должны сделать все стороны", - заявил Рубио в ответ на вопрос об отмене санкций Запада против РФ.

Также он добавил, что ЕС в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров.

По его словам, США нацелены на "окончательное, а не временное решение украинской проблемы" и " тремятся действовать быстро". При этом Трамп хочет закончить войну "справедливо", чтобы она не повторилась "через 2-3 года".

При этом Рубио считает, что завершение конфликта в Украине возможно только с согласия всех сторон, условия должны быть "приемлемыми".

Кроме того, он добавил, что делегации США и РФ договорились увеличить количество дипломатических представителей в посольствах в Москве и Вашингтоне.

Напомним, что 18 февраля делегации США и РФ завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Они продолжались около 4 часов. Как сообщили участники переговоров с российской стороны, встреча Президента США Дональда Трампа с Путиным на следующей неделе не состоится.

Также мы писали, что США и РФ согласились "устранить раздражители" в двусторонних отношениях.

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США рф Украина война Рубио

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