Знову про Україну без України, – Зеленський про переговори Росії та США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішні переговори між представниками США та Росії нагадують ультиматум, який Москва висунула Україні на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав під час пресконференції в посольстві України в Туреччині.
«Росія поставила ультиматум в цей момент – зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих території України територіями Росії, хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм. Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками США. Про Україну. Знову про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?», – заявив Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.
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