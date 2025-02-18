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Знову про Україну без України, – Зеленський про переговори Росії та США

16:30, 18 лютого 2025
За словами Президента України, Росія ставить ультиматум, але як і в 2022 році, так і зараз Україна не піде на це.
Знову про Україну без України, – Зеленський про переговори Росії та США
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішні переговори між представниками США та Росії нагадують ультиматум, який Москва висунула Україні на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав під час пресконференції в посольстві України в Туреччині.

«Росія поставила ультиматум в цей момент – зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих території України територіями Росії, хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм. Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками США. Про Україну. Знову про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?», – заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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США росія війна Володимир Зеленський

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