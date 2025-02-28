США одобрили назначение посла РФ Дарчиева

США выдали агреман на назначение нового посла России Александра Дарчиева.

Фото: ghall.com.ua

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Соединенные Штаты Америки одобрили назначение посла РФ Александра Дарчиева. Об этом сообщило министерство иностранных дел России.

Там заявили, что США передали РФ официальную ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом в ходе консультаций в Стамбуле. В ближайшее время он поедет в Вашингтон.

Александр Дарчиев находится на дипломатической службе с 1992 года и уже работал в российском представительстве в Вашингтоне на различных должностях.

С 2014 по 2021 год он работал послом России в Канаде, а затем был директором департамента Северной Атлантики.

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